«Сэкономить можно». Россиянам рассказали, как не тратиться на букеты ко Дню знаний

Флорист Весенняя: букет на День знаний обойдется от 1,5 до двух тысяч рублей

Новый учебный год в России начнется на следующей неделе, и родители учеников задумались о покупке букетов для учителей. Флорист и декоратор Татьяна Весенняя рассказала 360.ru, что средняя цена букета к началу сентября составит от 1,5 до двух тысяч рублей.

Она подчеркнула, что по такой стоимости можно купить средний букет.

«Дешевле найти сложнее, потому что ценник поднимается к 1 сентября. Поэтому, если выбирать букет, то полторы тысячи в среднем. Сэкономить можно: вырастить в своем саду, на даче или пойти и нарвать красивых полевых цветов», — предложила Весенняя.

Собеседница 360.ru добавила, что также букеты по более низким ценам на рынках продают бабушки-дачницы.

Флорист добавила, что сейчас в продаже в большом количестве представлены сезонные цветы: астры, георгины и гладиолусы. Но выбирать их нужно внимательно.

«Прежде всего, нужно смотреть на листы, если они жухлые, то цветку не очень хорошо», — пояснила она.

Весенняя отметила, что также при покупке нужно внимательно осмотреть бутон. Нехорошим признаком у георгина считаются заломанные нижние листья или небольшой объем самого цветка.

Астры показывают скорое увядание закручиванием лепестков. Лучшим вариантом флорист назвала гладиолус, который по очереди распускает свои бутоны.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала букет из кустовых хризантем, астр, гладиолусов и декоративных трав самым бюджетным вариантом ко Дню знаний. Она подчеркнула, что при составлении букета также можно использовать ягоды рябины, а также декоративные тыквы.