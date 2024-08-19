Сейсмолог Завьялов призвал прислушаться к прогнозу о мегаземлетрясении

Исследователи Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредили, что после землетрясения на Камчатке в воскресенье существует вероятность более сильного сейсмического явления с магнитудой до 8.5-8.7. Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов заявил aif.ru считает этот прогноз обоснованным.

Он напомнил, что перед трагическим землетрясением в Японии в марте 2011 года, унесшим жизни 20 тысяч человек и приведшим к аварии на АЭС «Фукусима-1», также произошло землетрясение с меньшей магнитудой. Алексей Завьялов подчеркнул, что японские сейсмологи тогда полагали, будто это событие завершает сейсмический цикл, однако вскоре последовало более мощное землетрясение, ставшее причиной цунами и катастрофы на атомной станции.

В связи с этим, предсказания Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН не вызывают сомнений, и к ним следует отнестись серьезно. Это мнение специалистов, отметил эксперт.