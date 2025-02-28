Security Vision: уведомления о входе на «Госуслуги» могут говорить о действиях мошенников

Директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров в беседе с aif.ru перечислил признаки, по которым можно определить взлом портала «Госуслуги».

Одним из первых признаков возможного мошенничества является поступление подозрительных звонков якобы от имени портала «Госуслуги». В таких случаях злоумышленники могут пытаться убедить вас подтвердить какие-либо действия или выдать им коды из SMS-сообщений.

Также следует насторожиться, если: вы замечаете уведомления о входе в ваш аккаунт, если видите странную активность в истории ваших запросов на портале, сталкиваетесь с трудностями при попытке войти в личный кабинет или обнаруживаете самопроизвольный выход из аккаунта, написал «ФедералПресс».

Если есть хотя бы малейшие подозрения, немедленно смените пароль, проверьте настройки безопасности, отключите все активные сессии и обратитесь в официальную поддержку портала «Госуслуги», порекомендовал эксперт.