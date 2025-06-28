Сеченовский университет выпустил тысячу человек с отличием в 2025 году

Мантии, конфедератки, в руках — заветные дипломы. По всей стране проходят студенческие выпускные, и Сеченовский университет — не исключение. С учебой прощаются будущие врачи, исследователи, хирурги, педиатры, фармацевты и медицинские инженеры — специалисты, которые вскоре встанут на защиту здоровья людей.

«Этот выпуск знаменателен тем, что сегодня дипломы врачей получат 2,06 тысячи выпускника. Очень важно, что более тысячи из них — отличники. Это говорит о том, что качество подготовки в медицинском университете Сеченова очень высокая. Каждый третий — отличник», — подчеркнул ректор Петр Глыбочко.

Он рассказал, что около 500 студентов, обучавшихся по целевому направлению, отправятся работать в разные регионы страны. Ректор напомнил, что основа врачебного дела — это не только знания и умения, но прежде всего милосердие и сострадание.

Поздравить молодых медиков приехал и глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он передал теплые слова от имени мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня мы выпускаем более 78 тысяч специалистов в области здравоохранения. Это огромная команда, которая придет на рабочие места и, конечно, усилит систему здравоохранения», — отметил он.

Хрипун также сообщил, что в ближайшем будущем выпускники смогут трудоустроиться в современные клиники: новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 52, принимавшую пациентов во время пандемии, а также другие многопрофильные медицинские центры.