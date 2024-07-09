Сеченовский университет открыл студенческий лагерь в санатории «Звенигород»

Сеченовский университет открыл международный спортивный лагерь для студентов на базе санатория «Звенигород». Тут ребята смогут заниматься любыми видами спорта: играть в волейбол, футбол, плавать в бассейне. В лагере также обустроили культурно-досуговый центр с боулингом, бильярдом и киберспортивной секцией.

Одно из любимых увлечений студентов Сеченовки — пинг-понг. На спортплощадке желание сразиться в настольный теннис появилось даже у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Такие инициативы должны поддерживаться всеми остальными нашими вузами», — оценил он создание спортивного лагеря для будущих медиков.

Министерство образования, предположил Мурашко, поддержит такую идею и другие летние программы.

Сеченовский университет активно сотрудничает с другими странами, и студенты из-за рубежа — не редкость. Раньше они отправлялись на летние каникулы к себе домой, а теперь у них есть возможность провести время с друзьями и отдохнуть в подмосковном санатории.

«У нас есть и иностранные студенты, которые также принимают участие в различных спортивных мероприятиях в нашем вузе», — рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

В лагере открыты четыре спортивные смены, во время которых более 200 студентов поучаствуют в различных соревнованиях. Первые состязания пройдут по волейболу, футболу и танцам.