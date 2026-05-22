«Сделай сам»: не стоит высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд

Мучнистая роса — наиболее часто встречающееся заболевание огурцов. Эту болезнь можно определить по белому налету на листьях, который постепенно распространяется на весь куст. Как защитить урожай, рассказал «7Дней.ru» со ссылкой на дзен-канал «Сделай сам».

Автор советует не высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд, делая перерывы минимум на три года. Перед посадкой необходимо обработать землю слабым раствором марганцовки.

Между кустами следует оставлять зазоры шириной в 30 сантиметров, а между рядами — 70 сантиметров. Поливать огурцы рекомендуется теплой водой под корень, избегая попадания воды на листья, и делать это лучше утром или вечером.