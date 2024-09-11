СДЭК: профессия водителя стала самой востребованной в сфере логистики

Наиболее востребованной в сфере логистики стала профессия водителя. Спрос на этих специалистов вырос в два раза с начала года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование компаний СДЭК и hh.ru.
Средняя зарплата водителя в этом году составила 119 тысяч рублей. Также на рынке востребованы упаковщики, комплектовщики, кладовщики. В целом по итогам первого полугодия число вакансий в сфере «Транспорт, логистика и перевозки» увеличилось на 52%.
Отмечается, что также сохраняется высокий спрос на курьеров на фоне бурного развития электронной торговли.
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