SCMP: плавание снимает нагрузку с суставов и улучшает психическое здоровье

Плавание помогает снизить нагрузку на суставы, укрепить мышцы, улучшить психическое состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы, а также расширить социальные контакты. Такие выводы опубликовала газета South China Morning Post (SCMP), сообщили « Известия ».

Важно развивать уверенность в воде, особенно в зрелом возрасте, поскольку умение плавать — это ценный навык, который может пригодиться в самый неожиданный момент. Как пояснила национальный менеджер по плаванию в благотворительной организации Nuffield Health в Великобритании Эмма Куверц-Норман, такое занятие способствует не только поддержанию физической формы, но и повышению уверенности в себе.

По словам специалиста, выход на пенсию — отличное время для начала занятий спортом, а бассейн — одно из самых безопасных и эффективных мест для тренировок.