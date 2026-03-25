Science X: дефицит холодного газа привел к замелению роста черных дыр

Астрономы выяснили, что сверхмассивные черные дыры во Вселенной теряют способность быстро поглощать материю из-за нехватки холодного газа. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав данные телескопов Chandra, XMM-Newton и eROSITA, сообщили «Известия» .

В исследовании рассмотрели около 1,3 миллиона галактик и восемь тысяч растущих черных дыр. Ученые проверили три возможные причины замедления роста: снижение эффективности поглощения, уменьшение массы дыр или их числа. Однако анализ показал, что главным фактором стал дефицит «топлива» — холодного газа, необходимого для активного роста.

«Потребление вещества черными дырами значительно замедлилось по мере старения Вселенной. Вероятно, это связано с тем, что количество доступного им холодного газа уменьшилось после так называемого космического полудня», — отметил Нил Брандт из Университета Пенсильвании.

Соавтор работы Фань Цзоу из Мичиганского университета подчеркнул, что объединение данных с разных телескопов позволило создать более полную картину эволюции черных дыр. Это помогло понять, почему за последние 10 миллиардов лет их рост изменился от «бурного» до «ледникового».