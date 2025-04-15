Сборные России и Индонезии по бадминтону проведут матч в Санкт-Петербурге летом

Сборные России и Индонезии по бадминтону встретятся на матче. Игра пройдет летом 2025 года в Санкт-Петербурге. Решение о проведении соревнований было принято во время визита российских представителей в Джакарту.

В рамках рабочей поездки первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил Ассоциацию бадминтона Индонезии, где состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

На тренировочных площадках индонезийские спортсмены провели показательные выступления и совместные тренировки с членами делегации.

Важным итогом визита стало подписание соглашения о партнерстве между Национальной федерацией бадминтона России и Ассоциацией бадминтона Индонезии.

«Для нас важно, что бадминтону уделяется внимание на встречах высокого уровня. Индонезия — один из мировых лидеров в нашем виде спорта. В этой связи сотрудничество с Ассоциацией бадминтона Индонезии будет способствовать дальнейшему развитию отечественного бадминтона», — отметил президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Продолжение диалога между странами запланировано в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня. Индонезийская делегация примет участие в мероприятии.

Параллельно с переговорами о спортивном сотрудничестве Денис Мантуров принял участие в российско-индонезийском бизнес-форуме, где обсуждались перспективы взаимодействия в торговле, промышленности, энергетике и других сферах.