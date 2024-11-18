Сбежавшая из России экс-омбудсмен по МСП обосновалась в Португалии и выбирает себе яхту

Бывший уполномоченный по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова* после отъезда из России обосновалась в пригороде Лиссабона. О том, как поживает и «добра наживает» основательница сети кафе «Андерсон», узнал Life .

По информации издания, для житья Татулова* (которая утверждает, что уже получила ВНЖ в стране) выбрала престижный жилищный комплекс, укрытый от лишних глаз.

Дела у экс-омбудсмена, судя по всему, идут в гору, потому что, помимо жилья, она может себе позволить разъезжать по побережью в кабриолете, а свободные часы посвящать выбору яхты, добавил источник Life.

Кроме того, Татулова* довольно часто посещает разные светские мероприятия.

Россию бизнесвумен покинула, вероятно, в мае этого года. Отъезд последовал после того, как на поверхность всплыли данные о налоговых махинациях в «Андерсоне». ФНС тогда доначислила ей более 500 миллионов рублей налогов.

Незадолго до бегства за границу бывшего уполномоченного внесли в список иноагентов.

* внесена в список иностранных агентов в России.