«СберНПФ» и «Работа.ру»: 75% россиян рассчитывают на пенсии жить на выплаты от государства

Больше половины россиян (54%) хотели бы выйти на пенсию в возрасте от 51 до 60 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования «СберНПФ» и «Работы.ру».

По данным аналитиков, 18% опрошенных планируют завершить трудовую деятельность в 41–50 лет, а 16% — в 61–65 лет. Четверть (24%) мужчин хотят работать до 61–65 лет, а 22% женщин — до 41–50 лет.

Отмечается, что 75% россиян рассчитывают жить на выплаты от государства в пожилом возрасте. Всего в опросе приняли участие более трех тысяч респондентов.