«СберНПФ» и «Работа.ру»: 69% опрошенных россиян считают семью главной нематериальной ценностью

Главной нематериальной ценностью для россиян являются семья и дети. Этот вариант выбрали 69% респондентов, сообщил RT со ссылкой на результаты исследования «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

На втором месте оказалась благополучная жизнь без неприятностей (55%), а на третьем — любовь и отношения (45%). За путешествия проголосовали 37% опрошенных, карьеру — 32%, обучение — 26%. Также 25% не представляют жизни без творчества, а 22% — без помощи другим.

По словам генерального директора «СберНПФ» Ольги Изюмовой, среди материальных ценностей 81% россиян ставят во главу угла недвижимость, 55% — пассивный доход, 51% — сбережения.