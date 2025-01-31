«СберКорус»: для перехода на УСН штат компании не должен превышать 130 человек

Работать на упрощенной системе налогообложения (УСН) могут любые организации и индивидуальные предприниматели ИП), но есть исключения. О них рассказал RT финансовый директор оператора электронного документооборота «СберКорус» Андрей Тихонов.

По словам эксперта, УСН не могут применять организации, имеющие филиалы, банки, страховые компании, организации и ИП, которые производят подакцизные товары, адвокаты и нотариусы, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды и прочие.

Под исключение попадают компании с долей участия других организаций более 25%. Нужно также соответствовать ряду требований: доход не должен превышать 450 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 200 миллионов рублей, а максимальное количество сотрудников в штате — не выше 130 человек.

С 1 января 2025 года для перехода на УСН доход за девять месяцев прошлого года компании не должен превышать 337 миллионов рублей вместо прошлых 112,5 миллиона рублей.