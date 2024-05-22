Сбербанк потребовал взыскать с Валерии Гай Германики 25 тысяч рублей

Сбербанк подал иск на взыскание 25 тысяч рублей с режиссера Гай Германики

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка о взыскании с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой суммы в размере чуть более 25 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в регистре арбитражных дел.

Заявление подали в суд 20 мая. Приказное производство, которое используется в данном случае, является формой упрощенного судопроизводства, позволяющего при наличии определенных условий выносить судебный приказ, который также действует как исполнительный документ.

Валерия Гай Германика известна своей работой над такими сериалами, как «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и «Обоюдное согласие».

Режиссер отметила, что ей комфортнее работать с непрофессиональными актерами. Она призналась, что часто зовет в проекты своих друзей и знакомых.