Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу кредитной карты

ФАС России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования услугой указали трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Существенные условия финансовых услуг демонстрировались непродолжительное время и были указаны трудным для восприятия шрифтом», — отметили в ФАС.

В ведомстве добавили, что реклама распространялась в телевизионном эфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном годовом обслуживании и платежах без комиссий, а также кэшбэке в размере 10% бонусами в случае оплаты покупок кредитной картой Сбербанка на «Мегамаркете».

«По мнению ФАС, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг», — добавили в регуляторе.

Ранее ФАС разоблачила картель продавцов наушников на маркетплейсах.