СберАвто: при покупке подержанной машины нужно проводить тест-драйв на разном покрытии

Выбор автомобиля на вторичном рынке требует внимательного подхода. Важными рекомендациями при покупке подержанной машины поделились эксперты СберАвто в разговоре с «Газетой.Ru» .

Во-первых, зазоры на кузове должны быть равномерными. Это свидетельствует о целостности конструкции. Необходимо проверить, нет ли люфта в дверных ручках и рычаге переключения передач, что может указывать на износ механизмов.

Немаловажная часть — проведение тест-драйва на различных типах покрытия. Некоторые модели могут обладать недостаточной звукоизоляцией моторного отсека или арок, что сделает поездку шумной. Следует проверить, насколько удобен доступ к багажнику и какой клиренс у автомобиля, чтобы оценить его пригодность для российских дорог.