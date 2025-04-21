СберАвто: обновление антикоррозийной обработки поможет защитить машину после окончания гарантии

По окончании гарантии у машины могут появиться скрытые неисправности. Эксперты СберАвто в разговоре с сайтом «Газета.Ru» дали несколько советов, как их вовремя обнаружить.

Специалисты рекомендуют проводить ежегодный визуальный осмотр кузова и обновлять антикоррозийную обработку в уязвимых зонах. Стоит проверять дренажи и следить за отсутствием влаги в салоне, чтобы предотвратить образование плесени.

Топливные шланги тоже требуют внимания, так как со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. Это может привести к утечкам.

Кроме того, эксперты советуют проводить профилактику электропроводки, чтобы избежать сбоев в работе различных систем автомобиля. Не стоит игнорировать мелкие вибрации и шумы, а также обращать внимание на состояние петель и замков.