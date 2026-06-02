Саудовская Аравия представит национальный павильон на ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия станет гостем Петербургского международного экономического форума. Королевство представит одну из крупнейших национальных экспозиций и масштабную деловую программу. Делегацию государства возглавит министр энергетики Его Королевское Высочество принц Абдельазиз бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд.

В состав делегации Саудовской Аравии также войдут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф, министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер и еще порядка 200 представителей органов власти и ведущий компаний.

Центральным экспонатом станет национальный павильон площадью 400 квадратных метров. Он объединит экспозиции Мининвеста, Минэнергетики, Министерства окружающей среды, госпрограммы «Сделано в Саудовской Аравии» и представителей частного сектора.

Участники форума смогут ознакомиться с основными направлениями социально-экономической трансформации королевства и перспективными проектами.

На полях форума обсудят развитие инвестиционного, промышленного, энергетического и логистического сотрудничества между государствами. В рамках деловой программы выступят представители саудовских ведомств и предприятий.