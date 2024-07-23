Саратовской области потребовалось 45 миллиардов рублей на очистку стоков

В Саратовской области ситуация с очистными сооружениями оставляет желать лучшего. Об этом заявил начальник управления ЖКХ областного минтроя Андрей Шкодыров на совещании в Общественной палате региона, сообщил сайт sarinform.ru .

Он отметил, что завершился федеральный проект «Оздоровление Волги», в рамках которого в регионе были построены очистные системы в Хвалынске и Красном Текстильщике. В настоящее время федеральные власти работают над новым проектом, который будет направлен на улучшение состояния всех водных объектов.

«Мы подали в адрес Минприроды и Минстроя России заявку на 45,6 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию действующих очистных сооружений и строительство новых в тех местах, где они отсутствуют», — сказал Шкодыров.

На данный момент власти заявили о 43 объектах канализации на 44 миллиарда и 19 объектах ливневой канализации. И это еще не учитывает необходимость по перекладке сетей и их модернизации. Например, в Калининске на перекладку коллектора необходимо 28 миллионов рублей.