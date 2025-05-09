Саратовский НПЗ в годы ВОВ поставлял топливо для легендарных Т-34

На Саратовском НПЗ в годы Великой Отечественной войны производили дизельное топливо, которым заправляли легендарные танки Т-34. Своей работой сотрудники завода вносили личный вклад и приближали Победу.

«Специально для этого танка был придуман уникальный двигатель: советский дизель. Расход топлива составлял примерно 140 литров на 100 километров. Но увеличивался в зависимости от ландшафта, где он применялся», — рассказал сотрудник экспедиционно-научного отдела Военно-патриотического музея Московской области Иван Антонов.

Историю боевой машины представил подмосковный музей танка Т-34 в Мытищах. Броню Т-34-85 не могли пробить снаряды немецких «Тигров» и «Пантер» на расстоянии до полутора километров.

Узнать, чем заправляли легендарный танк, можно в Музеоне. При поддержке «Роснфети» на площадке открыли фотовыставку «Топливо Победы». Экспозиция знакомит жителей и гостей столицы со вкладом нефтяной промышленности в общую Победу.

«Очень важно понять, что это такое, как эта ковалась Победа, какие люди ее ковали. Вот те люди, которые работали на заводе, точно внесли большой вклад», — отметил посетитель выставки Михаил.

В годы войны дизельное топливо и бензин производили на Саратовском крекинг-заводе, ныне это Саратовский НПЗ «Роснефти».