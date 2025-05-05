Саратовский Гидрометцентр: в Саратовской области с 5 по 7 мая будет ветрено

В Саратовской области с 5 по 7 мая будет ветрено. По информации регионального Гидрометцентра, порывы ветра будут переменчивыми, местами возможны грозы. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Температура ночью будет меняться в диапазоне от +5 до +10 градусов, а днем ожидается прогрев воздуха до +17…+20 градусов. Грозы также могут быть в прогнозе. В некоторых районах возможны ночные заморозки. Ветер порывами 15-10 метров в секунду.

Как сообщила начальник отдела прогнозирования саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло: «Ожидается довольно прохладная для нашего региона температура. Циклон то южный, то северный — именно это является причиной неустойчивой погоды. Перепады температуры и атмосферного давления могут стать причиной недомогания метеозависимых людей».