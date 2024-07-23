Саратовские ученые разработали приложение про здоровье коров для смартфонов

Ученые из Саратова создали новое приложение, которое позволяет отслеживать здоровье коров, а также планировать медицинские осмотры и лечение животных. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.
Программа была разработана специалистами Вавиловского университета и прошла испытания в собственном хозяйстве вуза — УНПО «Муммовское», которое занимается племенным животноводством симментальской породы коров, широко используемой в молочной и мясной промышленности.
Теперь можно будет ознакомиться с амбулаторной картой каждого животного с полной информацией о состоянии здоровья и прививках. Приложение, получившее название «Муммовское», можно скачать в RuStore.