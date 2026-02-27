Саратовские аграрии на треть увеличили объемы урожая в 2025 году

Председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина выступила с инициативой изменить положение о Почетной грамоте Саратовской областной Думы. Она предложила включить сельское хозяйство в перечень отраслей, за успехи в которых вручается данная награда, сообщил телеканал «Саратов24» .

Это предложение обосновано выдающимися результатами отрасли в 2025 году: аграрии Саратовской области собрали около 5,4 миллиона тонн зерна, заняв первую позицию среди регионов Приволжского федерального округа и седьмую в общероссийской таблице. Кроме того, регион стал абсолютным лидером по выращиванию подсолнечника и установил исторический максимум производства сахарной свеклы, обеспечив полное удовлетворение потребностей региона в сахаре.

Таким образом, изменения призваны подчеркнуть важность труда сельских работников и повысить мотивацию производителей сельскохозяйственной продукции, отметил инициатор проекта.