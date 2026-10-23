Сантехник Никоноров перечислил признаки скорой поломки стиральной машины

О необычном шуме, скрежете и протечках стиральной машины рассказал сантехник Дмитрий Никоноров в беседе с Life.ru . По его словам, эти симптомы указывают на близкую поломку.

Гул, схожий со звуком взлетающего лайнера, и скрежет металла обычно указывают на износ подшипников, который отчетливее всего проявляется при отжиме на высоких скоростях. Если слышны дребезжание или звонкие удары, внутрь устройства, скорее всего, попал посторонний объект, например монета. При сильной вибрации мастер рекомендует прервать программу, дождаться разблокировки замка и расправить скрученное в узел белье, пишет ОТР.

Обильная влага на белье после стирки говорит о засорении дренажного фильтра или сливных патрубков. Следы влаги на полу требуют немедленной реакции, так как протечки возникают из-за поврежденной манжеты люка или неисправности шлангов. При запахе гари, дыме или сильном скрежете безопаснее прекратить эксплуатацию сразу, чтобы избежать повреждения других узлов.