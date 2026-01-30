Санкт-Петербург занял первое место в экологическом рейтинге туристических городов России

Санкт-Петербург стал лидером среди экологически ответственных туристических направлений в России. Этот результат оказался неожиданным, так как город традиционно ассоциируется с архитектурой и культурой, а не с природными маршрутами, сообщил сайт Peterburg2 .

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский отметил, что город не только справляется с наплывом гостей, но и внедряет современные подходы к защите природы. В последние годы акцент сместился на создание новых экологических троп и маршрутов.

Одним из ярких примеров стал запуск трехкилометровой экологической тропы в заказнике «Новоорловский». Этот маршрут быстро стал популярным среди горожан и гостей. Он проходит по особо охраняемой территории, где можно насладиться природой и узнать много нового о редких растениях и животных региона.

Власти Санкт-Петербурга подчеркивают, что развитие экологического туризма — это не просто модный тренд, а осознанная стратегия. В городе регулярно проходят акции по уборке парков, высадке деревьев и восстановлению природных зон. Эти инициативы поддерживают не только чиновники, но и жители, а также представители туристического бизнеса.