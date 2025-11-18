Санкт-Петербург вошел в топ городов по количеству тату-салонов в России

Аналитики сервиса 2ГИС обнаружили, что к октябрю в 16 крупных городах России функционирует 2170 тату-салонов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Первое место по числу тату-студий занимает Москва с 569 салонами, что на 10,5% больше показателей октября прошлого года. Санкт-Петербург расположился на второй строчке с 259 тату-салонами (+11,2%). Третье место занимает Краснодар с 212 точками (+8,7%).

Наиболее значительный рост числа тату-салонов отмечен в Волгограде: их количество увеличилось на 40,9%, достигнув 62. Также значительный прирост зафиксирован в Челябинске и Самаре (по 22,2%, 88 и 99 точек соответственно), а также в Казани (20,8%, 93 салона).

В городах-миллионниках средняя стоимость татуировки составляет от 3405 рублей. Самые высокие цены отмечены в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427 рублей) и Санкт-Петербурге (от 3913 рублей). Наиболее доступным вариантом является Омск, где тату можно сделать в среднем от 2397 рублей.