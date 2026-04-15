Санкт-Петербург вошел в число лидеров по многоходовым мошенническим схемам

С начала 2026 года в России телефонные мошенники стали чаще применять многоэтапные схемы, используя два и более последовательных звонков. Это выяснили специалисты компании МТС с помощью сервиса «Защитник», сообщил сайт «Мойка78» .

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли третье место по количеству таких усложненных схем — 7% от всех выявленных в стране. Лидерами антирейтинга стали Москва (32%) и Краснодар (8%). В Санкт-Петербурге и области число многоэтапных вызовов за первые три месяца 2026 года выросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в пресс-службе оператора.

Мошенники часто представляются сотрудниками госорганов или структур, предлагающих решить пенсионные и социальные вопросы, а также обещая легкий заработок и выгодные инвестиции. Основная группа риска — люди старше 65 лет, на них приходится 58% всех цепочечных звонков по России.

Пик активности мошенников приходится на время с десяти утра до полудня, когда пожилые люди чаще остаются без присмотра близких. К вечеру, после 18 часов, число таких вызовов заметно снижается. Самым неблагоприятным днем в первом квартале 2026 года оказалась пятница.

«Злоумышленники усложняют схемы обмана, чтобы заполучить доступ к персональным данным и финансам. Поэтому мы обновляем инструменты для защиты от спама, мошенников и многоступенчатых сценариев, на которые сейчас делают ставку недоброжелатели», — прокомментировал Александр Соловенчук, директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.