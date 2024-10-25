Санкт-Петербург оказался в десятке российских регионов по уровню доходов населения

Аналитики РИА «Новости» рассчитали соотношение среднедушевых доходов в российских регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и выяснили, что в Петербурге население имеет достаточно высокие показатели доходов по стране.

Как написал «ФедералПресс», средний доход за второй квартал текущего года в Северной столице достиг 82,6 тысячи рублей. Зарплаты петербуржцев в последнее время увеличились на 6,9%.

Аналитики отмечают, что несмотря на достаточно активный рост зарплат, жители города на Неве по-прежнему имеют доход ниже, чем те же москвичи. Причем доходы петербуржцев отличаются в зависимости от того, в какой сфере они работают.

Специалисты со средним профессиональным образованием в Петербурге могут хорошо зарабатывать, трудясь на должностях электромонтеров, слесарей механосборочных работ и наладчиков станков.