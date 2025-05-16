Санкт-Петербург и Венесуэла обсудили запуск прямых авиарейсов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о начале работы над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между Северной столицей России и городами Венесуэлы, написала gazeta.spb.ru .

Вице-губернатор провел видеоконференцию с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом и министром туризма Летисией Гомес. Главной темой обсуждения стало открытие прямых авиарейсов между Санкт-Петербургом и Венесуэлой. Кроме того, стороны затронули вопросы сотрудничества в области туризма и организации ознакомительных поездок для туроператоров.

Планируется, что представители мэрии Каракаса познакомятся с транспортными возможностями Санкт-Петербурга.

Поляков надеется встретиться с высокопоставленной делегацией Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме в июне, чтобы закрепить достигнутые договоренности.