Санкт-Петербург готовится принять спортсменов в рамках турнира имени Дьячкова по баскетболу на колясках

22–23 августа в Санкт-Петербурге состоится турнир по баскетболу на колясках имени Владимира Дьячкова. Представители транспортного сектора активно готовятся к приему участников соревнований. Для спортсменов-колясочников из Москвы, Московской области, Смоленска и Минска подготовят адаптированные автобусы и обученных волонтеров, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин отметил, что водители городского транспорта проходят специальное обучение. Они учатся взаимодействовать с пассажирами с инвалидностью и действовать в чрезвычайных ситуациях. Главной целью является обеспечение комфорта и безопасности для всех гостей.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» поможет спортсменам с логистикой и подбором тренировочных площадок, которые расположатся на территориях транспортных предприятий. Волонтерское объединение учреждения будет сопровождать участников с момента прибытия.

Все волонтеры пройдут профессиональное обучение навыкам работы с людьми на колясках. Дополнительную поддержку окажет благотворительный фонд «Организатор помощи».