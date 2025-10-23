Самыми выгодными месяцами для отпуска в России в 2026 году назвали апрель и июль

Россияне начинают планировать отпуск на 2026 год. Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Марина Карп рассказала «ФедералПресс» , что с точки зрения отпускных самым выгодным считается месяц с большим количеством рабочих дней.

В данном случае рабочий день будет стоить не так дорого, и сотрудник не рискует потерять в деньгах.

Марина Карп пояснила: «С финансовой точки зрения лучше всего брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней. Наименее удачные месяцы для выплат — это месяцы с праздничными днями, однако эти месяцы больше подойдут тем, кто ценит длинный отдых».

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году будут июль — 23 рабочих дня, а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня. Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет январь — там всего 15 рабочих дней.