Самым жарким днем на неделе в Петербурге станет 11 июля

В Пеьербурге самым жарким днем этой недели станет четверг, 11 июля. Об этом сообщила Neva.Today .

Сегодня будет побит очередной температурный рекорд, а воздух прогреется до +28 градусов. Ночь тоже будет достаточно теплой — +20 градусов.

Отмечается, что сегодня в Северной столице солнечно и без осадков.