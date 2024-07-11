Самым жарким днем на неделе в Петербурге станет 11 июля

В Пеьербурге самым жарким днем этой недели станет четверг, 11 июля. Об этом сообщила Neva.Today.

Сегодня будет побит очередной температурный рекорд, а воздух прогреется до +28 градусов. Ночь тоже будет достаточно теплой — +20 градусов.

Отмечается, что сегодня в Северной столице солнечно и без осадков.

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