Самый большой в Петербурге памп-трек открыли на проспекте Маршала Блюхера

Крупнейший в городе памп-трек открыли на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Площадь асфальтированной трассы превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Она предназначена для катания и трюков на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах.

Рядом обустроили хоккейную коробку и площадку с тренажерами, турниками и снарядами для пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам вице-губернатора, современное пространство позволит спортсменам тренироваться прямо в городе. Пиотровский отметил, что недавно на чемпионате и первенстве мира в Парагвае петербуржцы завоевали 11 медалей, три из которых — золотые.