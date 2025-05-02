Самозапрет на выдачу сим-карт снизит риск мошенничества

Контроль выдачи сим-карт уменьшит вероятность мошенничества. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Действующее законодательство устанавливает строгие правила идентификации и аутентификации абонентов мобильной связи, но на практике эти требования редко выполняются в полном объеме. Во многих точках продаж до сих пор можно оформить телефонный номер, предъявив ксерокопию паспорта. В результате в оборот попадают миллионы неконтролируемых сим-карт», — подчеркнул он.

Такие сим-карты обычно применяются в незаконных целях. Во всех случаях, когда были совершены террористические атаки, преступники использовали телефоны, зарегистрированные на подставных лиц.

Юрист подчеркнул, что каждый человек должен следить за сим-картами, оформленными на его имя. Это поможет сократить число дропов — людей, которые формально владеют номерами, но передают их другим анонимным пользователям. Самозапрет предотвратит выпуск нелегальных электронных сим-карт, уверен Хаминский.

Ранее инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская рассказала, что в России участились случаи мошенничества с подменой сим-карт. Это связано с тем, что многие сервисы используют двухфакторную аутентификацию.