Самозанятым россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных с 2026 года

С 2026 года у самозанятых граждан появится возможность оформлять листки нетрудоспособности. Как сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, участие в системе социального страхования на случай болезни или травмы будет полностью добровольным.

Эксперт уточнил, что самозанятые смогут выбрать страховую сумму в размере 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Тариф страхового взноса составит 3,84% от этой суммы. Ежемесячный платеж при выборе 35 тысяч рублей будет равен 1344 рублям, а при 50 тысячах рублей — 1920 рублям.

Для тех, кто будет платить страховые взносы более 18 месяцев и не получать пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок в размере 10% от ежемесячного платежа.

«Точный размер страховой выплаты будет зависеть от выбранной самозанятым страховой суммы, страхового стажа и ряда других параметров (например, периода уплаты страховых взносов)», — добавил Балынин.