Самозанятым и предпринимателям сообщили о возможности отсрочки по кредитным платежам с 1 октября

Юрист Дмитрий Кваша сообщил в интервью телеканалу «Звезда» , что с 1 октября самозанятые и предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой по кредитным платежам независимо от форс-мажорных обстоятельств.

По словам юриста, теперь компании, индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые могут воспользоваться правом на кредитные каникулы, предусмотренным законом. «Теперь компания, либо ИП, либо самозанятые могут воспользоваться данной процедурой как своим правом, предусмотренным, соответственно, по закону», — пояснил он.

Однако юрист подчеркнул, что для получения отсрочки необходимо соблюдение ряда условий. В частности, кредит должен быть взят не позднее 2024 года, а сумма кредита не должна превышать определенные лимиты: до 10 миллионов рублей для самозанятых, до 60 миллионов рублей для микропредприятий, до 400 миллионов рублей для малых компаний и до 1 миллиарда рублей для средних компаний.

Дмитрий Кваша отметил, что новые правила помогут снизить долговую нагрузку в сложные периоды, когда доходы предпринимателя падают.