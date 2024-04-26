Самозанятых граждан в России стало больше | 360°

Общество 26 апреля 2024, 08:10 Самозанятых граждан в России стало больше ЮKassa: число самозанятых россиян в 2023 году увеличилось на 34% Unsplash

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В России в 2023 году на 34% увеличилось число самозанятых граждан, а их обороты выросли на 38%. Такие данные привел сервис приема платежей ЮKassa.

Аналитики площадки отметили, что число принятых платежей выросло на 80%, но средний чек снизился на 23%, до 934 рублей. При этом количество самозанятых мужчин увеличилось на 55%, а женщин — на 22%.

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В компании пояснили, что снижение среднего чека связано с появлением новичков, которые устанавливают низкие цены на свои услуги. Так они надеются привлечь клиентов.

Самый большой прирост числа самозанятых зафиксировали в Дагестане, Тыве и Чечне. Далее идут Читинская, Орловская и Курганская области. Популярными стали сегменты цифровых, детских товаров, бытовой техники и электроники. Мужчины начали осваивать туризм, а женщины — рекламу.

Ранее в Московской области число самозанятых превысило 700 тысяч.