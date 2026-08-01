Самозанятые получили возможность выходить на оплачиваемые больничные

Присоединившиеся к эксперименту по добровольному социальному страхованию самозанятые с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Чтобы стать участником эксперимента, необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и начать платить страховые взносы. Самозанятые работники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж составит 3,84% от выбранной суммы.

Первый оплачиваемый больничный работник сможет получить через полгода подключения к эксперименту, причем размер выплат будет зависеть от трудового стажа и продолжительности участия в программе. Сумма составит от 60% до 100% заработка.

Ранее адвокат Екатерина Аличеева объяснила, что подростки могут сами исполнять свои налоговые обязанности. Они имеют возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого при соблюдении установленных законом требований.