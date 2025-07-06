Самовар стал самой популярной елочной игрушкой, символизирующей Тулу

Фабрика новогодних украшений «Коломеев» готовит специальную коллекцию елочных игрушек, посвященную российским городам. Традиционно популярной остается игрушка-самовар, символизирующая город Тулу. Такие игрушки производятся уже десять лет и пользуются неизменным успехом, сообщил владелец производства Николай Коломеев в беседе с «ТСН 24» .

«Мы давно выпускаем новогодние украшения с узнаваемым русским стилем — расписанные вручную стекла разных форматов, включая знаменитые тульские самовары. Именно эта продукция наиболее востребована среди покупателей, особенно коллекционеров и любителей всего русского», — отметил Коломеев.

Уже в ближайшее время компания планирует представить обновленную версию елочной игрушки-самовара. Новый дизайн обещает удивить поклонников своей оригинальностью и стилем. Ожидается, что новинку впервые представят широкой публике именно в 2025 году.