Самолеты из Тюмени в Краснодар начнут летать с конца декабря

Авиакомпания Utair возобновляет прямое авиасообщение между Тюменью и Краснодаром с конца декабря. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам, а время перелета составит около четырех часов, написал сайт nashgorod.ru .

Из аэропорта Рощино самолет будет отправляться в 8:30 утра, а обратный рейс из аэропорта Пашковский — в 11:45. Минимальная стоимость авиабилета в один конец, включающего только ручную кладь, составляет 12 700 рублей.

Таким образом, жители Тюмени вновь смогут добраться до курортов Черноморского побережья без пересадок.