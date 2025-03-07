«Самолет»: при выборе квартиры женщины учитывают размер кухни и наличие балкона

Аналитики группы «Самолет» провели исследование и перечислили важные для россиян критерии при выборе жилья. Результаты опубликовали « Известия ».

Так, женщины чаще интересуются квартирами с просторными кухнями-гостиными (41% против 35% среди мужчин), гардеробными комнатами (23% против 19%) и наличием балкона (41% против 32%).

Мужчинам важнее другие характеристики недвижимости. Среди них — высота потолков (21% против 18% среди женщин), благоустройство прилегающей территории (40% против 36%) и наличие системы «умный дом» (7% против 5%).

Оба пола проявляют схожий интерес к вариантам с меблированными кухнями (25%) и квартирам-распашонками (12%).