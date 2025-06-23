Сегодня 09:48 «Самолет» представил на ПМЭФ ESG‑стратегию до 2030 года 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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ПМЭФ-2025

Группа «Самолет» на Петербургском международном экономическом форуме показала системный подход к стабилизации в условиях турбулентного рынка. Компания представила ESG‑стратегию до 2030 года, новые инвестиционные инструменты и готовность к вложениям в кадры.

Спикеры затронули проблемные темы рынка: высокая ключевая ставка, заградительно высокие ипотечные ставки и дефицит кадров. Компания отметила значительное сокращение ипотечного спроса на фоне высокой ключевой ставки. «С начала 2025 года в России выдано 100 тысяч ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем годом ранее. Стандартная ипотека для большинства стала недоступной», — отметила гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина. В связи с этим компания акцентировала внимание на создании идейных продуктов и запустила серию «уникальных домов».

Фото: РИА «Новости»

Рынок аренды оказался на подъеме в период формирования отложенного спроса на покупку квартир, и девелоперы создают новые инвестиционные продукты. Например, «Самолет» запустил первый закрытый паевой инвестиционный фонд, который дает защищенную целевую доходность до 24%. Пай стоит тысячу рублей. Еще одним вызовом для отрасли стал дефицит кадров.

Причин этому несколько. Первое — это ограниченные трудовые ресурсы в данный момент, а второе — это ужесточение миграционной политики. Анна Акиньшина гендиректор группы «Самолет»

«Самолет» наращивает инвестиции в технологичность строительства и обучение специалистов. Цифровизация процессов снижает зависимость от внешних кадровых ресурсов. На сессии под эгидой Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития участники обсудили ESG-повестку. «В „Самолете“, одной из немногих компаний на рынке, принята стратегия по устойчивому развитию. И рассчитана она до 2030 года», — рассказала Акиньшина. «Самолет» создает новую модель девелопмента — устойчивого, цифрового и наполненного идеями, что отвечает на базовые макротенденции.