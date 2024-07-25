Самокатчиков будут штрафовать за езду в метро Нижнего Новгорода

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили законопроект, касающийся правил поведения в метро. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Так, теперь на территории подземки запрещено перемещаться на мотоциклах, мопедах, самокатах, велосипедах и роликовых коньках. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей.

Кроме того, вводится административная ответственность за предпринимательскую деятельность и попрошайничество в подвижном составе. Размер денежного взыскания — от 1000 до 2000 рублей.

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