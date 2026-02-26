«Самокат»: азиатские блюда вошли в топ заказов сотрудников московских офисов в обеденное время

Азиатские блюда, такие как удон с курицей, паста том-ям и курица в соусе терияки, стали лидерами среди обедов, заказываемых сотрудниками московских офисов. К такому выводу пришли аналитики онлайн-ретейлера «Самокат», сообщила «Москва 24» .

За последний год эти позиции опередили традиционные блюда и даже классические онигири. Около половины офисных работников в Москве и 49% в Санкт-Петербурге выбирают на обед вторые блюда. На втором месте по популярности — салаты: 29% заказов в Москве и 37,5% в Санкт-Петербурге.

В Москве популярны сытные блюда, такие как куриный шницель, удон с курицей и цыпленок с макаронами. В Санкт-Петербурге выбор разнообразнее: удон с курицей, сырники, крабовый салат, суп с фрикадельками и морковь по-корейски.