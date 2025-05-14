Самарская область стала победителем конкурса достопримечательностей России

Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе достопримечательностей России «От южных морей до полярного края — 2025». Об этом сообщил сайт sovainfo.ru со ссылкой на министр туризма региона Екатерину Матвееву.

В мероприятии приняли участие 543 объекта из 89 регионов страны. За представленные проекты проголосовало свыше 65 тысяч человек, а сайт конкурса посетили около 1,5 миллиона пользователей, отметил RT.

«Такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма, укрепляют патриотизм и формируют позитивный имидж нашего региона», — сказала Матвеева.

Команде Самарской области вручили награду за продвижение туристического интереса к знаковым локациям и повышение знаний россиян об истории региона.