Самарская область стала победителем конкурса достопримечательностей России

Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе достопримечательностей России «От южных морей до полярного края — 2025». Об этом сообщил сайт sovainfo.ru со ссылкой на министр туризма региона Екатерину Матвееву.
В мероприятии приняли участие 543 объекта из 89 регионов страны. За представленные проекты проголосовало свыше 65 тысяч человек, а сайт конкурса посетили около 1,5 миллиона пользователей, отметил RT.
«Такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма, укрепляют патриотизм и формируют позитивный имидж нашего региона», — сказала Матвеева.
Команде Самарской области вручили награду за продвижение туристического интереса к знаковым локациям и повышение знаний россиян об истории региона.
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