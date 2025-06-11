Салат, рыбу или овощи? Какую готовую еду предпочитают россияне

Все больше россиян предпочитают не тратить время у плиты, а покупать готовую еду. Однако их вкусовые предпочтения различаются в зависимости от региона проживания. К такому выводу пришли аналитики торговой сети «Пятёрочка».

Жители Москвы предпочитают салат «Оливье» — с начала года в регионе продали более 100 тонн продукта. Нижегородцы отдают предпочтение моркови по-корейски (188 тысяч покупок), а жители Владивостока — селедке под шубой (почти 20 тысяч проданных упаковок).

В Поволжье и на Дону больше любят хлебобулочные изделия: жители Казани активнее всего покупают сэндвичи с ветчиной, Уфы — с курицей и беконом, а Ростова-на-Дону — куриную шаурму. А жители Урала перекусывают блюдами азиатской кухни, например онигири.

Лидером по продажам готовой еды стал Центральный регион. Его жители приобрели почти три миллиона упаковок. На Северо-Западе их продали более двух миллионов, в Сибири — 1,4 миллиона.