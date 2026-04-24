Саксофонист Бутман поделился воспоминаниями о творческих планах с Пимановым

Народный артист России и саксофонист Игорь Бутман рассказал о своих планах записать музыку к фильмам главы медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Бутман отметил, что они обсуждали возможность создания новых проектов на телеканале.

«Говорили о его фильмах, может быть, написать к ним какую-то музыку», — сообщил артист.

По его словам, джаз не был любимым направлением Пиманова, ведь тот больше тяготел к року. Тем не менее журналист всегда находил время для посещения концертов музыканта.