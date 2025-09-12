Сайт vostokmedia.com: в Амурске завершают благоустройство сквера «Звездный»

Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Анжелика Миронова осмотрела ход благоустройства сквера «Звездный» в Амурске. Этот проект стал победителем II Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, написал сайт vostokmedia.com .

В рамках работ в сквере будут установлены новые архитектурные элементы, высажены растения, заменено старое покрытие. Также планируется создание детской и спортивной площадок, включая футбольное поле. Кроме того, на территории сквера будет организована зона для торговли, где местные предприниматели смогут продавать свою продукцию.

В 2025 году в Амурске начнется реализация еще одного проекта, победившего в III этапе Всероссийского конкурса в 2024 году. В следующем году в городе появится новый сквер «Молодежный», стоимость которого составит 150 миллионов рублей.