Сайт vecherka-spb.ru рассказал, как лучше распорядиться ненужными книгами

Если вам в наследство досталась квартира в центре Петербурга, где шкафы до отказа забиты книгами, поздравляем и сочувствуем одновременно: теперь на ваших плечах лежит не только забота о недвижимости, но и немалый культурно-исторический груз. Однако решений у этой задачи больше, чем кажется на первый взгляд, написал сайт vecherka-spb.ru .

Можно ничего не менять и передать библиотеку следующему владельцу, а можно аккуратно перевязать томики бечевкой и отнести не на помойку, а в центр приема макулатуры. К счастью, даже при переизбытке книг горожане все же редко решают избавиться от них радикально.

По словам руководителя экоцентра «Собиратор» в Петербурге Петра Левина, книги составляют менее одного процента в общем объеме макулатуры. В то же время директор пункта приема «Цитадель» Евгений Таран отмечает, что книги сдают регулярно — и среди макулатуры их доля достигает пятидесяти процентов, в основном это произведения советского периода. Сам эксперт не сталкивался с книгами, оставленными у мусорных контейнеров, но знает, что такие случаи бывают.

Он подчеркивает: выброшенные книги — это вопрос экологичности в самом широком смысле слова, ведь речь идет о сбережении культурных ценностей и наследия, сконцентрированного в печатных страницах. Поэтому к судьбе книжного наследства стоит подходить ответственно и осознанно.